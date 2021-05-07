Сумщина «на вихід»: з 8 травня жоден регіон в Україні не буде у «червоній» зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у п’ятницю ухвалила рішення про вихід Сумської області із «червоної» зони епіднебезпеки поширення COVID-19, повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

«Із 00 годин 00 хвилин 8 травня 2021 року скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Немчінов.

Таким чином, після 8 травня у «червоній» зоні не залишиться жодний регіон в Україні.

Із сьогоднішнього дня Запорізька та Полтавська області вийшли з «червоної» зони епіднебезпеки.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили 8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 людей, померли – 45 830.