Степанов: Україна вийшла з третьої хвилі пандемії

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з «червоним» рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область», – написав Степанов 7 травня у фейсбуці.

За словами міністра, це були «надзвичайно складні» два місяці, третя хвиля забрала «найбільше життів проти перших двох».

«На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок. Але ми впоралися. Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних», – наголосив він.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили 8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 людей, померли – 45 830.