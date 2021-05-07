У МОЗ повідомили, коли Сумщина може вийти з «червоної» зони

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують вихід Сумщини з «червоної» зони епідемічної небезпеки найближчим часом. Ця область – єдина в Україні, що на даний час входить до «червоної» зони.

«За індикаторами, які ми отримали сьогодні зранку, Сумська область може бути виведена з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому МОЗ сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету міністрів і комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для того, щоб розглянути питання виведення і Сумської області з «червоної» зони», – заявив 7 травня державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, якщо комісія з ТЕБ і НС сьогодні ухвалить рішення про виведення Сумської області з «червоної» зони, то всі області України будуть у «помаранчевій» чи «жовтій» зонах. У зв’язку з цим Ляшко закликав не нехтувати правилами безпеки.

«Це не скасування карантину, це скасування деяких суворіших обмежень», – сказав він, додавши, що в «помаранчевій» і «жовтій» зонах також є обмеження, яких треба дотримуватися: зокрема, перебувати у громадських місцях і транспорті в масках, дотримуватися дистанції.

За словами заступника голови МОЗ, протягом лютого, березня і квітня, коли в Україні було хвилеподібне зростання кількості випадків коронавірусного захворювання COVID-19, у «червоний» рівень потрапили 14 областей і Київ, у середньому вони були там 37 днів, найшвидше впоралася з погіршенням епідситуації Полтавщина (22 дні перебувала в «червоній» зоні), найдовше – Житомирська область (63) і Чернівецька область (52 дні).

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у четвер ухвалила рішення про вихід Запорізької та Полтавської областей із «червоної» зони епіднебезпеки поширення COVID-19.

Таким чином, після 7 травня у «червоній» зоні залишиться лише Сумська область.

За даними МОЗ, станом на 7 травня в Україні виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19.