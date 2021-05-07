Ляшко: для щеплення від COVID-19 декларація з сімейним лікарем не потрібна

Зробити щеплення від коронавірусного захворювання COVID-19 можна і без наявності підписаної декларації з сімейним лікарем, наголосив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 7 травня.

«Чи обов’язково потрібно мати декларацію з сімейним лікарем, щоб вакцинуватися від COVID-19, вчергове відповім: ні, не обов’язково. Для цього (для вакцинації – ред.) потрібне бажання людини і наявність вакцини у кабінеті щеплення. Тобто ще раз проговоримо: відсутність декларації не є підставою для відмови в проведенні щеплення», – сказав Ляшко.

За його словами, записатися на щеплення можна «в зручному для вас кабінеті щеплення без різниці: чи підписали ви декларацію з цим сімейним лікарем, чи ні».

«Медичні заклади, які проводять щеплення мають окремі договори з Національною службою здоров’я України, за якими їм приходять окремі оплати за проведену послугу. Тому, якщо трапляються випадки відмови від проведення щеплення саме через відсутність декларації, прошу телефонувати на гарячу лінію або контакт-центр МОЗ України 0 800 60 20 19», – сказав заступник голови МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за 6 травня в Україні від COVID-19 вакцинували ще 37 967 людей.

Загалом, за даними МОЗ, щеплення отримали 821 770 людей.