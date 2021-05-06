ЄС готовий обговорити пропозицію США щодо відмови від захисту патентів на вакцини

Європейський союз готовий обговорити пропозицію США поділитися технологію вироблення вакцин від коронавірусу. Про це 6 травня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У відоозверненні фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель готовий обговорити, як саме відмова від інтелектуальної власності на вакцини допоможе пришвидшити боротьбу з пандемією.

Вона додала, що у наразі закликає усі країни-виробники вакцин не обмежувати їх експорт.

Напередодні президент США Джо Байден підтримав пропозицію Світової організації торгівлі (СОТ) про відмову від захисту інтелектуальної власності творців вакцин від COVID-19.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус привітав намір президента США, назвавши його історичним моментом у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Група, яка представляє інтереси американської фармацевтичної промисловості, виступила з критикою наміру Байдена, підкресливши, що такий крок може «підірвати глобальну відповідь на пандемію і поставити під загрозу безпеку медикаментів». Вона попереджає, що в результаті постраждає система виробництва і поширення вакцин і відкриються можливості для появи підроблених вакцин.