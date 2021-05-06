Байден підтримав відмову від захисту патентів на вакцину від COVID-19

Президент США Джо Байден підтримав пропозицію Світової організації торгівлі (СОТ) про відмову від захисту інтелектуальної власності творців вакцин від COVID-19.

У заяві торгового представника США Кетрін Тай мовиться, що в умовах світової кризи в системі охорони здоров’я і виняткових обставин, викликаних пандемією коронавірусу «потрібні екстраординарні заходи». Адміністрація Байдена, згідно із заявою, вірить в необхідність захисту інтелектуальної власності, але заради боротьби з пандемією підтримує відмову від захисту патентів, що стосуються вакцин проти COVID-19.

Понад сто держав, включаючи Індію та Південну Африку, що стали жертвами пандемії, закликають дати їм можливість виробляти вакцини і медикаменти, які допоможуть запобігти смерті, потенційно, десятків і сотень тисяч людей. Представник Південно-Африканської республіки у ВООЗ заявив про те, що право на інтелектуальну власність є значним бар’єром для забезпечення рівного доступу до вакцини.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус привітав намір президента США, назвавши його історичним моментом у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Група, яка представляє інтереси американської фармацевтичної промисловості, виступила з критикою наміру Байдена, підкресливши, що такий крок може «підірвати глобальну відповідь на пандемію і поставити під загрозу безпеку медикаментів». Вона попереджає, що в результаті постраждає система виробництва і поширення вакцин і відкриються можливості для появи підроблених вакцин.