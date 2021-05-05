Міністри G7 обговорять розподіл вакцин від коронавірусу

Міністри закордонних справ «Групи семи» обговорять питання вакцин від коронавірусу 5 травня у той час, як вони зазнають дедалі більшого тиску з вимогою ділитися препаратами з бідними країнами, які не можуть вакцинувати своє населення.

Представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США збираються на триденну зустріч у Лондоні, де йтиметься про пандемію COVID-19 й інші глобальні виклики.

Багаті країни зробили акцент на схемі COVAX Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка розподіляє вакцини серед менш розвинених країн.

США пообіцяли COVAX понад чотири мільярди доларів – більше, ніж будь-яка інша країна – і заявили минулого тижня, що терміново відправляють понад 100 мільйонів доларів на допомогу Індії, де через спалах COVID-19 щодня заражається понад 300 000 людей.

Водночас адміністрація президента Джо Байдена уникнула закликів послабити правила інтелектуальної власності, щоб здешевити вакцини.

На заможні країни тиснуть із вимогою зробити більше, а не лише підтримати COVAX. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у наступному році світу потрібно ще 35-45 мільярдів доларів, щоб забезпечити імунізацію більшості дорослих людей.