Канада першою у світі дозволила вакцинацію підлітків віком від 12 років

Канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків.

Неповнолітніх віком від 16 років у Канаді вакцинують із 9 грудня 2020 року, коли в цій країні дозволили використання препарату Pfizer/BioNTech для людей такого віку.

За результатами клінічних випробувань цієї вакцини, здійснених на 2260 дітях віком від 12 до 15 років, у Pfizer повідомили Health Canada про стовідсоткову ефективність вакцини серед учасників дослідження та фактичну відсутність побічних ефектів.

Тепер Health Canada рекомендує вводити підліткам віком 12–15 років таку ж дозу препарату, як і дорослим. Відстеження ефективності та можливих побічних ефектів регулятор має намір продовжити.

Про можливість вакцинації дітей віком 12–15 років раніше цього тижня повідомив і президент США Джо Байден. Він допустив ухвалення такого рішення після відповідного вердикту американського регулятора.