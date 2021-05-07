Голова ВООЗ: нерівність у розподілі вакцин проти COVID-19 є неприйнятною

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав «Групу семи» (G7) визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19 серед багатих і бідних країн, стверджуючи, що це допоможе подолати пандемію.

«Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них», – сказав генеральний директор ВООЗ на пресконференції в Женеві 7 травня, назвавши нинішню ситуацію «неприйнятною».

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19. Близько 45 відсотків доз вводяться в країнах з високим рівнем доходу, де живе 16 відсотків світового населення.

Лідери країн «Групи семи» проведуть саміт 11–13 червня в англійському Корнуоллі.

ВООЗ заявляє, що країни-лідери мають можливість фінансувати виробництво вакцин, тестів та ліків, необхідних для припинення пандемії, і долати бар’єри, що уповільнюють виробництво.

На початку цього тижня Сполучені Штати підтримали рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо тимчасового скасування патентного захисту щодо вакцин проти коронавірусної інфекції. Європейський союз заявив, що готовий обговорити цю пропозицію, а деякі держави-члени цілком її підтримали.

Прихильники цього рішення заявляють, що це призведе до збільшення світового виробництва вакцин, проте фармацевтичні компанії та деякі країни, зокрема, Німеччина, стверджують, що патенти не перешкоджають виробництву вакцин. Критики також кажуть, що це позбавляє фінансової винагороди передових розробників препаратів проти COVID-19.