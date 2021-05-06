В Індії фіксують рекордний щоденний приріст хворих на COVID-19

Індія повідомила 6 травня про рекордні 412 262 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. Померли за день 3980 людей – це також найвищий показник смертності.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у країні перевищила 21 мільйон.

За даними міністерства охорони здоров’я Індії, від COVID-19 у країні померли понад 230 тисяч людей.

Надіслана до Індії гуманітарна допомога для боротьби з COVID-19 не доходить до населення, повідомляє CNN. Головною проблемою телеканал називає «логістичний жах» у цій країні.

За даними журналістів, місцева влада не може оперативно організувати прийом і розподіл вантажів, які надходять з-за кордону. Велика частина контейнерів із медикаментами та обладнанням далі залишається в аеропорту.

Найбільшою проблемою є кисень для заражених. Центральна влада заявляє про прогрес, проте лікарі та пацієнти говорять про інше: брак кисню все частіше стає головною причиною смертей. У столиці країни, Нью-Делі, ситуація настільки критична, що Верховний суд країни зажадав від державного керівництва негайно забезпечити пацієнтів кисневими балонами.

Індійський уряд на чолі з прем’єром Нарендрою Моді утримується від запровадження національного локдауну, але багато штатів вдаються до власних обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу. На цьому тлі владна партія втрачає позиції на місцевих виборах: вона вже програла в ключовому штаті Західна Бенгалія. Моді критикують за те, що він зосереджений зараз на голосуванні більше, ніж на ситуації з епідемією.