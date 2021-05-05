Гуманітарна допомога Індії для боротьби з COVID-19 не доходить до населення – CNN

Надіслана до Індії гуманітарна допомога для боротьби з COVID-19 не доходить до населення, повідомляє CNN. Головною проблемою телеканал називає «логістичний жах» у цій країні.

За даними журналістів, місцева влада не може оперативно організувати прийом і розподіл вантажів, які надходять з-за кордону. Велика частина контейнерів із медикаментами та обладнанням далі залишається в аеропорту.

Найбільшою проблемою є кисень для заражених. Центральна влада заявляє про прогрес, проте лікарі та пацієнти говорять про інше: брак кисню все частіше стає головною причиною смертей. У столиці країни, Нью-Делі, ситуація настільки критична, що Верховний суд країни зажадав від державного керівництва негайно забезпечити пацієнтів кисневими балонами.

Очікується, що за нинішніх темпів поширення хвороби до середини червня Індія може вийти на перше місце в світі за числом хворих: загальна кількість випадків COVID-19 може сягнути до того часу 50 мільйонів. Упродовж останніх днів приріст хворих щодоби становить майже 400 тисяч. Всього жертвами пандемії в Індії стали близько 230 тисяч людей. Ці показники стрімко зростають.

Індійський уряд на чолі з прем’єром Нарендрою Моді утримується від запровадження національного локдауну, але багато штатів вдаються до власних обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу. На цьому тлі владна партія втрачає позиції на місцевих виборах: вона вже програла в ключовому штаті Західна Бенгалія. Моді критикують за те, що він зосереджений зараз на голосуванні більше, ніж на ситуації з епідемією.