Литва виділить Україні 100 тисяч доз вакцини проти COVID-19

Влада Литви вирішила виділити 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 країнам «Східного партнерства» Європейського союзу, і щонайменше 100 тисяч доз цієї допомоги призначатимуться Україні, повідомив 14 травня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Сьогодні ми маємо можливість продемонструвати литовську солідарність. Особливо хотів би наголосити на ситуації в Україні. Країна одночасно має два виклики: пандемію та військову агресію Кремля. Процес вакцинації в країнах Європейського союзу відбувається швидко і безперешкодно, але ми не в безпеці, поки не будуть у безпеці і наші сусіди», – наголосив литовський міністр.

За його словами, до вересня 2021 року Литва планує виділити 100 тисяч доз Україні, 15 тисяч доз Грузії та 11 тисяч доз Молдові, а питання розподілу решти доз буде розглянуте найближчим часом.

«Ми сподіваємося, що інші країни-члени ЄС наслідують приклад Литви», – додав Ґабріелюс Ландсберґіс.

В Україні, де вакцинація розпочалася майже три місяці тому, наразі отримав першу дозу менш як мільйон людей, а повністю вакцинацію завершили станом на 14 травня лише 8 358 людей (це менш як 0,03% населення країни – без урахування окупованих територій).