МОЗ: в Україні виявили 7562 нових випадки COVID-19

Станом на 14 травня в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 336 дітей і 216 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 2195 людей, одужали 15958 пацієнтів, 287 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За добу провели 79452 тестування, зокрема методом ПЛР – 33889.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 143 448 людей, 47620 – померли.