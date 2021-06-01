Вакцинація для вчителів може бути обов’язковою – Шкарлет

Вакцинація проти COVID-19 може стати обов’язковою для українських учителів, повідомив 1 червня на форумі «Україна 30. Освіта та наука» міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Можливо, як допуск до професії буде обов’язковим елемент вакцинації», – сказав Шкарлет, але додав, що вакцинація в Україні не є примусовою, оскільки у частини людей можливі алергічні реакції або інші протипоказання.

За підрахунками, які навів Шкарлет, 65% населення України дотичні до освітнього процесу – це власне освітяни, учні та студенти, а також їхні батьки та члени родин.

Минулого місяця Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з 24 травня розпочне вакцинацію працівників закладів освіти – дитячих садків, шкіл, коледжів, закладів вищої освіти.

Ідеться не лише про вчителів, а про весь персонал освітніх закладів: охоронців, бухгалтерів, кухарів, технічних працівників тощо. Їх будуть щеплювати вакциною Pfizer, котра прибуває в Україну в рамках ініціативи COVAX.