В Україні завершили вакцинацію менш як 0,4% населення – дані МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції нового типу менш як 0,4% населення, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 032 038 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 032 036 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 161 518 щеплень», – відзначають у МОЗ.

13 937 людей щеплено проти COVID-19 за добу 31 травня, інформують у міністерстві. Одну дозу отримали 10 232 людини, повністю імунізовані – 3 705 людей.

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа майже 130 тисяч повністю вакцинованих і становить менш як 0,4%.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.