МОЗ: у центрах вакцинації за два дні вакцинували майже 5 тисяч людей

У перших пілотних центрах вакцинації, відкритих у Києві, Одесі та Львові, за вихідні від COVID-19 вакцинували 4849 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac. Працювала загалом 21 мобільна бригада. У Києві центр відкрився на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові – стадіону «Арена Львів», в Одесі – стадіону Одеської юридичної академії», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що центри масової вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні дні, у них вакцинуватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.