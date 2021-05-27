Перший в Україні центр вакцинації населення відкриють на «Арена Львів» 29 травня – ОДА

Перший в Україні центр вакцинації населення відкриють у Львові 29 травня на території стадіону «Арена Львів», повідомив у фейсбуці голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

«У Львівській області відкриють перший в Україні центр вакцинації населення. Вже цієї суботи жителі області, які зареєструвалися через застосунок «Дія», зможуть отримати вакцину проти коронавірусної інфекції в центрі вакцинації населення», – повідомив Козицький.

За його словами, в центрі працюватимуть медики, реєстратори, вакцинатори, бригада швидкої допомоги, а також відповідальні за протипожежну і протиепідемічну безпеку.

«Метою відкриття ЦВН є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення», – написав посадовець.

У квітні Міністерство охорони здоров’я анонсувало відкриття центрів вакцинації у великих містах. Тодішній головний санлікар, а нині очільник МОЗ Віктор Ляшко казав, що такі центри з’являться у містах-мільйонниках – Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Одесі, і розташовуватимуться на базі великих інфраструктурних об’єктів – виставкових центрів чи стадіонів. Як вказував Ляшко, в одному такому центрі можна буде прощепити 10 тисяч людей за добу.

За даними МОЗ, станом на 27 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 593 041 людина.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 193 367 людей, одужали – 2 006 918, померли – 50 067.