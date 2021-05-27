Коронавірус: у МОЗ озвучили добову і загальну статистику щеплень в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 15 131 людина отримала щеплення від COVID-19.

Повідомляється, що одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані 10 133 людини.

За даними МОЗ, станом на 27 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 593 041 людина.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали 1 дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 193 367 людей, одужали – 2 006 918, померли – 50 067.