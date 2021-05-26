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26 травня 2021, Київ 23:46
Новини | Коронавірус

У МОЗ назвали відсоток побічних реакцій на щеплення від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від COVID-19 отримали 987 193 людини

В Україні виявили менш ніж один відсоток побічних реакцій на щеплення від COVID-19, повідомило державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України».

0,22% побічних реакцій від загальної кількості щеплених виявили після вакцини Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), 0,049% – після вакцини CoronaVac, 0,034% після вакцини Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech), 0,083% – після вакцини AstraZeneca.

У відомстві розповіли, що загалом в Україні виявили 1 436 побічних реакцій після щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від COVID-19 отримали 987 193 людини.

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