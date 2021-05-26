Понад 16 тисяч людей зробили щеплення від COVID-19 за добу – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 16 387 людей отримали щеплення від COVID-19.

Повідомляється, що одну дозу отримала 5 221 людина, повністю імунізовані 11 166 людей.

За даними МОЗ, станом на 26 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу – 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 189 858 людини, одужали – 1 990 051, померли – 49 893.