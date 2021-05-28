Коронавірус: до листа очікування вакцинації в Україні записались майже 600 тисяч людей

Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 в Україні записались 595 635 людей, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«16 293 людини щеплено проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей. Протягом доби працювали 254 мобільних бригад та 1485 пунктів щеплення», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії прощепилися 999 074 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 117 тисяч.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 196 673 людини, одужали – 2 020 216, померли – 50 232.