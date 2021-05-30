30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19, повідомила Одеська обласна державна адміністрація.

На території стадіону Національного університету «Одеська юридична академія» центр вакцинації населення працюватиме з 9:00 до 17:00.

Директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва зазначила, що очікувана кількість щеплень за один день саме у цьому центрі – 250-300. Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку «Дія».

Усі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Центри вакцинації населення відкриті вже у Києві та Львові. Київський центр буде розташований на території Міжнародного виставкового центру, а Львівський – на базі стадіону «Арена Львів».