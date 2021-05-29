Ляшко назвав основне завдання на посаді міністра охорони здоров’я

Основним завданням на посаді міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко називає вакцинацію населення проти коронавірусної інфекції нового типу. За його словами, до кінця літа МОЗ має зробити 10 мільйонів доз щеплень. По це Ляшко повідомив під час зустрічі з журналістами 29 травня.

За словами Ляшка, до кінця червня в Україні буде щонайменше 3,7 мільйона доз вакцин. Другим своїм завданням Ляшко називає «стабілізацію ситуації».

«Головна моя задача – це вакцинація. Друга – стабілізація ситуації, щоб не хитало. Ми зайшли в другий рік програми медичних гарантій. Нам треба стабілізувати, вирівняти тарифи, зрозуміти, хто, де і що просідає, прибрати дисбаланс по зарплаті і постаратися збільшити заробітну плату медичних працівників. Я не є популістом. Я розумію, як формується державний бюджет. Якщо я буду просити 300 мільйонів гривень, то я розумію, що їх нема де взяти. Але це не означає, що я не буду просити збільшити видатки на програму медичних гарантій», – сказав новопризначений очільник МОЗ.

За словами Ляшка, він є гарним прикладом того, що з позиції головного спеціаліста МОЗ можна вирости до посади міністра.

«Для більшості колективу Міністерства охорони здоров‘я я гарний приклад того, що можна прийти в міністерство головним спеціалістом і через певний час стати міністром. І в моїй команді з’являться люди, які прийшли головними спеціалістами і стануть заступниками міністра, і це надихає як головних спеціалістів, так і директорів директоратів. І люди, які працюють в міністерстві, бачать це і зроблять усе можливе, щоб цей кейс став успішним», – додав Віктор Ляшко.

В Україні станом на 29 травня завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції нового типу трохи більш як 0,3% населення, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. За числом людей, які завершили вакцинацію, Україна в більш як 50 разів поступається сусідній і співмірній за кількістю населення Польщі.