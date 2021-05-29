У Києві розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19

У Києві 29 травня розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Сьогодні в Центрі вакцинації працюють 16 бригад. Проте, якщо кількість охочих буде зростати, а МОЗ виділить столиці більше доз вакцини, то ми готові збільшити кількість бригад удвічі. Однак наразі такої необхідності немає, адже за перші дві години фахівці провакцинували всіх, хто прийшов зранку», – сказала Валентина Гінзбург.

Вона нагадала, що щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія». Для того, щоб вакцинуватися, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Директорка Департаменту підкреслила, що у Центрі створені усі умови для безпечного процесу вакцинації, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо така знадобиться, чергує бригада «швидкої».

Вакцинація в Києві триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).