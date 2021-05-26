В Україну прибула закуплена держкоштом партія вакцини від Pfizer-BioNTech

В Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, це перша партія цієї вакцини, закуплена саме державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

«Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату. Вакцину з цієї партії використають для щеплення працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки, представників іноземних дипломатичних установ в Україні», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Україна раніше отримала 590 850 доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech коштом донорів у межах COVAX – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Вакцина розподілена на персонал та мешканців будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, освітян та інші групи з першого та другого етапів вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що досягло домовленості з компанією Pfizer про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.