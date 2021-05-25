МОЗ купило у травні валюти на 3,8 мільярда гривень для оплати вакцини від COVID-19 – StateWatch

Міністерство охорони здоров’я України 6 травня 2021 року на 3,8 мільярда гривень закупило іноземну валюту з метою оплати вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на портал використання публічних коштів.

Загалом станом на кінець травня з державного бюджету на закупівлю вакцин витрачено 7,7 мільярда гривень.

За яку саме вакцину та кому сплачено кошти, наразі невідомо, адже в МОЗ не розкривають деталі угод про закупівлю вакцин проти COVID-19. Публічно було оголошено лише про угоду ДП «Медичні закупівлі» МОЗ та приватною компанією «Лекхім» на постачання китайської вакцини CoronaVac.

Загалом, на територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин, інформували в МОЗ. З них, вісім мільйонів доз передасться Україні в рамках міжнародної програми COVAX та приблизно 34 мільйони доз згідно контрактів із виробниками. Укладені домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйони доз), AstraZeneca (два мільйони доз), Novavax (десять мільйонів доз) та Pfizer/Biontech (20 мільйонів доз).

«З лютого було поставлено 2 322 050 доз, тобто лише 5% з запланованого об’єму», – йдеться в повідомленні StateWatch.

Найбільше доставлено китайської вакцини CoronaVac - 1215 000 доз (65%). Контракт передбачає завершення поставок 31 травня, чергові 500 тисяч доз мають надійти 26 травня. А останні 200 тисяч доз, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всупереч контракту очікуються на початку червня.

На заступницю Міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову за заявою StateWatch 18 травня склали протокол про адміністративне правопорушення за ненадання публічної інформації щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 14 056 людей отримали щеплення від COVID-19. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані 10 438 людини.

За даними МОЗ, станом на 25 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.