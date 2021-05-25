Коронавірус: в Україні минулої доби виявили 2 608 нових випадків

Протягом доби 23 травня в Україні виявили 2 608 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 854 хворих на COVID-19 госпіталізували, 17 504 – одужали, 249 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 186 463 людини, одужали – 1 975 064, померли – 49 685.