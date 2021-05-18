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18 травня 2021, Київ 10:22
Новини | Політика

На заступницю голови МОЗ склали адмінпротокол за нерозкриття інформації про вакцину – StateWatch

StateWatch звернувся до Уповноваженої з прав людини після того, як МОЗ не надав інформацію про термін придатності вакцини Covishield від індійського інституту Serum

На заступницю міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали адміністративний протокол за нерозкриття інформацї про вакцину від COVID-19 – про це повідомила аналітична організація StateWatch із посиланням на відповідь Уповноваженої Верховної Ради Людмили Денісової на її запит.

Йдеться про вакцину Covishield виробництва індійського інституту Serum. Як повідомляють у організації, у березні аналітики попросили Міністерство охорони здоров’я надати інформацію про дату виробництва та термін придатності партії вакцин. МОЗ цієї інформації не надав.

Як зазначають у StateWatch, омбудсменка в своїх зверненнях до МОЗ за заявою організації наголошувала, що інформація становить суспільний інтерес.

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«В межах провадження відносно заступника Міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11 травня 2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у відповіді представника Уповноваженої з прав людини.

Протокол направили для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.

МОЗ наразі не коментував цієї заяви аналітиків.

У квітні начальник відділу промоції «Одеського обласного центру громадського здоров’я» Святослав Лінников повідомив Радіо Свобода, що вакцина Covishield має термін придатності до кінця червня.

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