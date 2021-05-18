На заступницю голови МОЗ склали адмінпротокол за нерозкриття інформації про вакцину – StateWatch

На заступницю міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали адміністративний протокол за нерозкриття інформацї про вакцину від COVID-19 – про це повідомила аналітична організація StateWatch із посиланням на відповідь Уповноваженої Верховної Ради Людмили Денісової на її запит.

Йдеться про вакцину Covishield виробництва індійського інституту Serum. Як повідомляють у організації, у березні аналітики попросили Міністерство охорони здоров’я надати інформацію про дату виробництва та термін придатності партії вакцин. МОЗ цієї інформації не надав.

Як зазначають у StateWatch, омбудсменка в своїх зверненнях до МОЗ за заявою організації наголошувала, що інформація становить суспільний інтерес.

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«В межах провадження відносно заступника Міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11 травня 2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у відповіді представника Уповноваженої з прав людини.

Протокол направили для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.

МОЗ наразі не коментував цієї заяви аналітиків.

У квітні начальник відділу промоції «Одеського обласного центру громадського здоров’я» Святослав Лінников повідомив Радіо Свобода, що вакцина Covishield має термін придатності до кінця червня.