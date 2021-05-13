Ляшко розповів, скільки українців повідомили про побічні реакції після щеплення від COVID-19

На побічні реакції після щеплення проти коронавірусу поскаржилося 0,22% українців від загальної кількості провакцинованих. Cтаном на 11 травня 2021 року загальна кількість провакцинованих становила 884 547 людей.

Про це під час прямого ефіру в інстаграмі Радіо Свобода головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, скарги від громадян фіксуються впродовж 30 днів після щеплення.

«Після вакцинації будь-яка реакція або погіршення стану здоров’я, яка відбувається з людиною впродовж місяця, розцінюється як подія, яка збіглася в часі з вакцинацією. Проводиться відповідне розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією», – сказав Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, наразі найбільше звернень зафіксовано після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

«По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва – ред.) – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея– ред.) – 177 повідомлень», – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.