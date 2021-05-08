МОЗ: за минулу добу в Україні зробили понад 36 тисяч щеплень від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я повідомили, що минулої доби в Україні зробили 36 046 щеплень від COVID-19.

«857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, лідер добової вакцинації – Київ – 5 032 щеплення.

«Щеплення проводилось 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення. Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина», – повідомили у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 114 138 людей, померли – 46 200.