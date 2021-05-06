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06 травня 2021, Київ 10:44
Новини | Політика

МОЗ завершило формування комісії для відбору наглядової ради «Медзакупівель» – Шаталова

За словами заступниці міністра, МОЗ вже визначило п’ятьох членів наглядової ради за конкурсом та двох за квотою органу управління

Міністерство охорони здоров’я завершило конкурс кандидатів до наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України», заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. Про це вона сказала на ранковому зверненні 5 травня.

Вона зазначила, що до складу комісії увійшли представники міжнародних фінансових організацій, дипломати, консультанти з відбору персоналу, які мали право дорадчого голосу. За твердженням заступниці міністра, процедура відбувалася «максимально прозоро» та з дотриманням законодавства.

«Загалом подали документи до участі 52 особи, 15 претендентів з яких подали документи, які не відповідали встановленим вимогам. Решта кандидатів були допущені і з усіма проведено співбесіди. На сьогодні МОЗ визначило вже п’ятьох кандидатів за результатами конкурсного відбору та двох кандидатів, які будуть у складі наглядової ради за квотою органу управління, з якими найближчим часом ДП «МЗУ» укладе цивільно-правові угоди, а відтак наглядова рада повноцінно запрацює», – заявила Шаталова.

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Представниця МОЗ також стверджує, що воно отримало від «Медзакупівель» медико-техніні вимоги 16 квітня, і експертні групи опрацювали їх протягом тижня, погодивши документи для закупівлі загалом на суму 4,7 мільярда гривень. Поміж іншого, йдеться про ліки за напрямками дорослої онкології, серцево-судинних та кардіозахворювань, дитячої та дорослої гемофілії та легеневої гіпертензії.

При цьому саме державне підприємство 30 квітня повідомило, що досі чекає на погодження міністерством решти надісланих йому медико-технічних вимог.

11 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звинуватила державне підприємство «Медичні закупівлі» і його директора Арсена Жумаділова у зриві закупівель у 2020 році. У державному підприємстві натомість заявили, що це МОЗ блокувало процес закупівель протягом року. Аналогічну позицію висловили пацієнтські організації, представники яких вказували на непрозорість формування наглядової ради.

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