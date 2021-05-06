МОЗ завершило формування комісії для відбору наглядової ради «Медзакупівель» – Шаталова

Міністерство охорони здоров’я завершило конкурс кандидатів до наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України», заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. Про це вона сказала на ранковому зверненні 5 травня.

Вона зазначила, що до складу комісії увійшли представники міжнародних фінансових організацій, дипломати, консультанти з відбору персоналу, які мали право дорадчого голосу. За твердженням заступниці міністра, процедура відбувалася «максимально прозоро» та з дотриманням законодавства.

«Загалом подали документи до участі 52 особи, 15 претендентів з яких подали документи, які не відповідали встановленим вимогам. Решта кандидатів були допущені і з усіма проведено співбесіди. На сьогодні МОЗ визначило вже п’ятьох кандидатів за результатами конкурсного відбору та двох кандидатів, які будуть у складі наглядової ради за квотою органу управління, з якими найближчим часом ДП «МЗУ» укладе цивільно-правові угоди, а відтак наглядова рада повноцінно запрацює», – заявила Шаталова.

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Представниця МОЗ також стверджує, що воно отримало від «Медзакупівель» медико-техніні вимоги 16 квітня, і експертні групи опрацювали їх протягом тижня, погодивши документи для закупівлі загалом на суму 4,7 мільярда гривень. Поміж іншого, йдеться про ліки за напрямками дорослої онкології, серцево-судинних та кардіозахворювань, дитячої та дорослої гемофілії та легеневої гіпертензії.

При цьому саме державне підприємство 30 квітня повідомило, що досі чекає на погодження міністерством решти надісланих йому медико-технічних вимог.

11 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звинуватила державне підприємство «Медичні закупівлі» і його директора Арсена Жумаділова у зриві закупівель у 2020 році. У державному підприємстві натомість заявили, що це МОЗ блокувало процес закупівель протягом року. Аналогічну позицію висловили пацієнтські організації, представники яких вказували на непрозорість формування наглядової ради.