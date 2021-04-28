«Голос» зібрав у Раді підписи для розгляду відставки Степанова – Железняк

Фракція «Голос» у Верховній Раді зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання парламенту, на якому хоче розглянути питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, повідомив очільник фракції Ярослав Железняк.

«Пам’ятаєте, як я анонсував збір підписів від «Голосу» за позачергове засідання щодо звільнення Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Ось, нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров’я відбудеться», – написав Железняк у телеграмі 28 квітня.

Дати засідання він не навів.

Напередодні у коментарі Радіо Свобода очільник парламентського комітету з питань здоров’я зі «Слуги народу» Михайло Радуцький, а також кілька співрозмовників із монобільшості, наближених до Офісу президента, заявили, що Верховна Рада, найімовірніше, не розглядатиме відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова цього пленарного тижня.

«На сьогоднішній день ні в комітет, ні в Апарат Верховної Ради не надходило подання прем’єр-міністра про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Ми вважаємо, що безпосередній керівник має ініціювати таку історію. Навіть якщо таке подання з’явиться, то, я думаю, що це вже буде не цього тижня», – заявив Радуцький у коментарі Радіо Свобода.

Водночас, за словами кількох співрозмовників Радіо Свобода, наближених до Офісу президента, питання відставки міністра Степанова наразі є гострим через недоліки у роботі міністерства щодо боротьби з коронавірусом.

Одним із можливих претендентів на посаду наступного міністра охорони здоров’я співрозмовники Радіо Свобода називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. На Банковій не коментували цих повідомлень.

Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила «Громадському радіо», що ніяких зустрічей із можливими кандидатами фракція не проводила. «Думаю, у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи», – сказала Кравчук.

Вранці 27 квітня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що у четвер, 29 квітня, Верховна Рада може відправити міністра Степанова у відставку.

Сам очільник МОЗ назвав цю інформацію «черговими інформаційними хвилями», які тривають вже пів року. Степанов також вважає, що робить все можливе в умовах виділених фінансових ресурсів, щоб протидіяти пандемії.

Чергові засідання Верховної Ради заплановані на 18-21 травня. До того від початку травня депутати працюватимуть у комітетах і групах.

Це не перша ініціатива «Голосу» відправити голову МОЗ у відставку.

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19.

Сам Степанов критику на свою адресу відкидає.