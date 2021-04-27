У Раді розповіли, коли можуть звільнити Степанова

Верховна Рада, найімовірніше, не розглядатиме відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова цього пленарного тижня. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації зі «Слуга народу» Михайло Радуцький, а також кілька співрозмовників із монобільшості, наближених до Офісу президента.

«На сьогоднішній день ні в комітет, ні в Апарат Верховної Ради не надходило подання прем’єр-міністра про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Ми вважаємо, що безпосередній керівник має ініціювати таку історію. Навіть якщо таке подання з’явиться, то, я думаю, що це вже буде не цього тижня», – заявив Радуцький у коментарі Радіо Свобода.

Водночас, за словами кількох співрозмовників Радіо Свобода, наближених до Офісу президента, питання відставки міністра Степанова наразі є гострим через недоліки у роботі міністерства щодо боротьби з коронавірусом.

Одним із можливих претендентів на посаду наступного міністра охорони здоров’я співрозмовники Радіо Свобода називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. На Банковій не коментували цих повідомлень.

Заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила Громадському радіо, що ніяких зустрічей із можливими кандидатами фракція не проводила. «Думаю, у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи», – сказала Кравчук.

Вранці 27 квітня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що у четвер, 29 квітня, Верховна Рада може відправити міністра Степанова у відставку.

Сам очільник МОЗ назвав цю інформацію «черговими інофрмаційними хвилями», які тривають вже пів року. Степанов також вважає, що робить все можливе в умовах виділених фінансових ресурсів, щоб протидіяти пандемії.