Персональні дані публічних осіб, надані для вакцинації проти COVID-19 залишковими дозами, знищено, повідомила у середу пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Згідно з наказом МОЗ України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб. Тому, керуючись законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що з березня було дозволено щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації – якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, «для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів».

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«Нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації», – зазначили у МОЗ.

Зараз в Україні вакцинують пріоритетні групи з першого, другого і частково третього етапів, а саме медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення ЗНО, співробітників патрульної поліції, ДСНС та прикордонників, а також людей віком від 65 років.

За даними МОЗ, станом на 5 травня в Україні вакциновано понад 759 тисяч людей.