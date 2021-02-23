Рахункова палата повідомила, коли планує відзвітувати про аудит «Медичних закупівель»

Рахункова палата представить звіт по аудиту діяльності державного підприємства «Медичні закупівлі» 13 липня 2021 року, йдеться у відповіді установи на запит Радіо Свобода.

Як пояснили в апараті Раухункової палати, у грудні торік вона отримала звернення від комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги

та медичного страхування, датоване 11 грудня 2020 року. Воно стосувалося «проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України для здійснення державних закупівель за бюджетними програмами «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

За результатами розгляду цього звернення палата включила відповідний аудит до своєї програми на 2021 рік.

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Одним із об’єктів контролю заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) заплановано Державне підприємство «Медичні закупівлі України». Розгляд звіту про результати аудиту на засіданні Рахункової палати заплановано на 13 липня 2021.

Наразі, згідно з листом, Рахункова палата здійснює аудит ефективності використання державних коштів, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну допомогу. Аудит використання коштів МОЗ, у тому числі «Медзакупівлями», буде наступним заходом після затвердження звіту перевірки НСЗУ.

11 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звинуватила державне підприємство «Медичні закупівлі» і його директора Арсена Жумаділова у зриві закупівель у 2020 році. У державному підприємстві натомість заявили, що це МОЗ блокувало процес закупівель протягом року. Аналогічну позицію висловили пацієнтські організації.

Тоді ж «Медичні закупівлі» анонсували аудит Рахункової палати, який ініціював парламентський комітет із питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.