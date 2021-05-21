Pfizer пообіцяла доставити 2 млрд доз вакцини від COVID-19 бідним країнам

Компанія Pfizer пообіцяла доставити 2 мільярди доз вакцини від COVID-19 бідним країнам у 2020-2021 роках.

«Pfizer та BioNTech зобов’язуються забезпечити 2 мільярди доз наших вакцин проти COVID-19 країнам із середнім та низьким рівнем доходу протягом наступних 18 місяців», – заявив керівник Pfizer Альберт Бурла.

Він зазначив, що країнам з низьким рівнем доходу пропонуватимуть вакцини за собівартістю, тоді як країни із середнім рівнем доходу платитимуть половину ціни за дозу.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 165,6 мільйона випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 3,432 мільйона людей. Згідно з підрахунками Центру, у світі вже вкололи майже 1,5 мільярда доз вакцини від хвороби.