В Україні завершили вакцинацію 0,3% населення, отримали першу дозу – понад мільйон

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції нового типу трохи більш як 0,3% населення, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

«Від початку вакцинальної кампанії (три місяці тому, наприкінці лютого – ред.) щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення», – відзначають у МОЗ.

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа майже 124 тисячі повністю вакцинованих і становить близько 0,3%.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.