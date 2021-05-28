У столиці цими вихідними запрацює центр вакцинації від COVID-19 – Кличко

У столиці в ці вихідні дні почне працювати центр вакцинації від COVID-19, заявив мер Києва Віталій Кличко.

«29 травня на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий центр вакцинації від COVID-19. Це приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом», – сказав Кличко.

За його словами, у центрі у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

За даними КМДА, загалом у столиці вакцинувалися понад 113 тисяч людей.

«Це переважно медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни. Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало Міністерство охорони здоров’я: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. На сьогодні всі дози для первинної вакцинації використані. І триває ревакцинація», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням КМДА, наразі в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення і 15 мобільних бригад.

Усього за період пандемії в столиці від COVID-19 померли 5070 людей з-поміж 205 901 підтвердженого випадку захворювання.

У квітні Міністерство охорони здоров’я анонсувало відкриття центрів вакцинації у великих містах. Тодішній головний санлікар, а нині очільник МОЗ Віктор Ляшко казав, що такі центри з’являться у містах-мільйонниках – Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Одесі, і розташовуватимуться на базі великих інфраструктурних об’єктів – виставкових центрів чи стадіонів. Як вказував Ляшко, в одному такому центрі можна буде прощепити 10 тисяч людей за добу.