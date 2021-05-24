В Україні завершили вакцинацію від COVID-19 близько 0,2% населення – нарада у Зеленського

В Україні станом на 24 травня завершили вакцинацію від коронавірусної інфекції нового типу близько 0,2% населення, випливає з повідомлення сайту глави держави про нараду під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Президенту доповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень проти COVID-19. Понад 978 тисяч осіб отримали першу дозу, і майже 76 тисяч – закінчили вакцинацію другою дозою», – ідеться в повідомленні.

Сайт Зеленського констатує, що 500 тисяч громадян зареєструвалися на вакцинацію через мобільний додаток «Дія».

«Наразі щеплюють людей, яким понад 65 років. На нараді йшлося про те, що має нарощуватися темп вакцинації на вихідних тих, хто записався на щеплення через «Дію», – додають у Зеленського.

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа 76 тисяч повністю вакцинованих і становить майже 0,2%.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.