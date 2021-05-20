Євросоюз відкриває кордони для туристів, щеплених схваленими в ЄС вакцинами

Рада Європейського союзу оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

Також Європейська рада запропонувала використовувати механізм «екстреного гальмування», тобто заборони на в’їзд із країн і регіонів, де відбувається різкий сплеск захворюваності, особливо новими штамами вірусу.

Рекомендації Ради не є юридично обов’язковими, остаточні рішення залишаються за країнами-учасницями ЄС.