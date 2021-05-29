Кожне українське місто може відкрити центр масової вакцинації – Ляшко

Кожне українське місто може відкрити центр масових щеплень громадян проти коронавірусної інфекції нового типу, повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми не обмежуємо. Будь ласка, хоч кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм і провели декілька тренінгів. Говорили, що на перших етапах команда МОЗ готова допомогти в організації. На вівторок ще ніхто не хотів. У вівторок провели додаткову селекторну нараду і захотіло одне місто. А згодом досить швидко приєдналися ще два», – сказав Ляшко.

За словами міністра, остаточне рішення про відкриття масового центру вакцинації ухвалює місцева влада.

«Я як міністр дав вакцину на кожну область для проведення вакцинації людей, хто стоїть у черзі в додатку «Дія». Ми проаналізували «Дію» і запитали готовність – хто готовий відкритися на вихідних? Алгоритм прописаний чітко: ви знаєте свої спроможності, ви продзвонюєте всіх людей з черги «Дії», формуєте список і вакцинуєте», – зазначив очільник МОЗ.

За словами міністра, поки що такі центри працюватимуть на вихідних, а далі у МОЗ є «певні стратегії».

Перші центри масової вакцинації проти COVID-19 розпочали роботу 29 травня у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону «Арена Львів», в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії. Наразі в центрах масових щеплень використовуватимуть вакцину китайського виробника CoronaVac від Sinovac Biotech та вакцинують тих громадян, хто записався у чергу на щеплення через додаток «Дія», незалежно від віку.