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29 травня 2021, Київ 20:40
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В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео

В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео
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В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео

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Перші центри масової вакцинації проти COVID-19 розпочали роботу 29 травня у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону «Арена Львів», в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Наразі в центрах масових щеплень використовуватимуть вакцину китайського виробника CoronaVac від Sinovac Biotech та вакцинують тих громадян, хто записався у чергу на щеплення через додаток «Дія», незалежно від віку.

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