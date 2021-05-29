Перші центри масової вакцинації проти COVID-19 розпочали роботу 29 травня у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону «Арена Львів», в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.
В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео
Наразі в центрах масових щеплень використовуватимуть вакцину китайського виробника CoronaVac від Sinovac Biotech та вакцинують тих громадян, хто записався у чергу на щеплення через додаток «Дія», незалежно від віку.
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