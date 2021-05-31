В Україні виявили понад тисячу нових випадків COVID-19 – МОЗ (оновлено)

У новині оновлені дані про загальну кількість тих, хто захворів за добу. У МОЗ раніше повідомляли про 1 703 хворих, а потім виправили дані на 1 022

В Україні за останню добу виявили 1 022 нових випадки захворювань на COVID-19, зокрема, захворіли 58 дітей і 11 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 810 людей, понад 4,9 тисячі – одужали. 64 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях і Києві (63).

Протягом доби провели понад 16 тисяч тестувань: методом ПЛР – 8 822, методом ІФА – 1 176, експрес-тестами – 6 226.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 50 536 – померли.