Коронавірус: понад 8,5 тисяч людей зробили щеплення від COVID-19 за добу

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 8 592 людей отримали щеплення від COVID-19.

Повідомляється, що одну дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані 1 473 людини.

За даними МОЗ, станом на 30 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 604 651 людина.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 015 976 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 125 437 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 141 413 щеплень », – йдеться в повідомленні МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 201 472 людини, одужали – 2 036 148, померли – 50 472.