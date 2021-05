Російська дезінформаційна кампанія в Європі проти вакцини Pfizer. Розслідування Радіо Свобода встановило дійових осіб

Днями впливові французькі блогери повідомили, що їм запропонували гроші за розміщення контенту, що критикує західні вакцини проти COVID, такі як Pfizer. Майже одночасно про подібні пропозиції до британських блогерів розповідати про «смертельну небезпеку» від щеплення цією вакциною повідомила британська газета Guardian. Далі виявилося, що таємниче PR-агентство зверталося з сумнівною пропозицію і до німецьких блогерів.

Журналісти Радіо Свобода дослідили зв'язки компанії, що пропонувала гроші за брудну роботу, і привернули увагу до нових методів інформаційних операцій впливу, пов’язаних із Росією.

Блогери повідомили про дивну пропозицію

Відразу декілька популярних блогерів у Франції та Німеччині 24 травня розповіли у себе в соцмережах про те, як отримали електронною поштою пропозицію опублікувати за гроші інформацію про смертельні випадки в результаті застосування вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech.

Блогерів просили, зокрема, «пояснювати, що смертних випадків після щеплення вакциною Pfizer майже втричі більше, ніж після щеплень вакциною AstraZeneca», при чому робити вони мали це переконливо, висловлюючи власну думку, і отримати за це 2000 євро. Їм пропонувалося послатися серед іншого на матеріал французької газети Le Monde з витягами з документів Європейського медичного агентства, нібито вкраденими хакерами і розміщеними в даркнеті.

Лео Ґрассе, французький блогер, який веде в «Ютубі» канал на наукові теми DirtyBiilogy, що має 1,17 мільйона підписників, повідомив у своєму твіті, що клієнт, який бажає залишатися неназваним, пропонував йому «величезний бюджет» за дискредитацію вакцини Pfizer.

«Я отримав пропозицію співпраці, щоб у своєму відео рознести вакцину Pfizer. Величезний бюджет і клієнт, який бажає залишатися неназваним... Якщо ви побачите такі відео, знайте, що це підлаштовано», – написав Лео Ґрассе у твітері.

Французький телеканал France 24 повідомив, що пропозиції поширювати негатив про вакцину Pfizer отримав і французький відеобологер Самі Уладітто, який має понад 400 тисяч підписників в «Ютубі» та інші блогери.

За словами офіційного представника французької розвідки, влада цієї країни вже розслідує можливу причетність до цієї історії російської влади.

У Німеччині інший впливовий блогер, який має значну кількість прихильників, на ім'я Мірко Дрочман, також розмістив у твітері скріншоти електронного листа, який він отримав із проханням взяти участь у кампанії проти вакцини Pfizer.

«Дуже цікаво: агентство зв’язується зі мною та запитує, чи хочу я бути учасником «інформаційної кампанії». Йдеться про те, щоб оприлюднити якісь нібито документи, що свідчать про смертність від вакцинації від коронавірусу. За гроші. Штабквартира агентства: Лондон. Місце проживання генерального директора: Москва», – дивується німецький блогер.

PR-агентство з Британії чи з Новосибірська?

Французький розслідувальний сайт під назвою Fact & Furious разом з іншими ЗМІ, включно з The Wall Street Journal, Associated Press та The Guardian, повідомив, що французькі блогери отримували електронні листи від особи, яка стверджувала, що працює у маркетинговій фірмі під назвою Fazze.

Незважаючи на те, що ця компанія зареєстрована у Великій Британії, вона безпосередньо пов'язана з однойменним рекламним агентством з російського Новосибірська.

Компанія Fazze, яка вказала адресу в Лондоні на своєму вебсайті, не зареєстрована у реєстрі публічних компаній Великої Британії. Однак сайт із працевлаштування описує Fazze як частину маркетингового агентства під назвою AdNow, яке присутнє як у Великій Британії, так і в Росії.

Британська компанія Adnow LLP була зареєстрована в 2014 році британцем та росіянином на ім'я Станіслав Фесенко. Adnow LLP і Fazze вказують одну і ту ж адресу в Лондоні, таку, що видається «корпоративною поштовою скринькою», на яку зареєстровано десятки компаній.

До 2018 року власником російського підрозділу AdNow була Юлія Серебрянська, відома медійна персона у Москві. Юлія Серебрянська – часта гостя і авторка у прокремлівських ЗМІ, вона співпрацювала з правлячою партією «Єдина Росія», а зараз позиціонує себе як захисниця інтересів росіян за кордоном і промоутерка російської культури в інших країнах. Вона є ветераном політичних кампаній та і сама брала участь у московських міських виборах у 2019 році.

Вона також очолює організацію «Російська ініціатива», яка описує себе як «всесвітнє об’єднання російськомовних», яке «допомагає людям нести культуру і представляти гідно наші традиції, наші соціальні завоювання, а не терпіти спотвореного уявлення про Батьківщину, де б вони не перебували».

Зазначена адреса московського офісу компанії на Варшавському шосе, в південній частині російської столиці, є така ж, як і у фірми інтернет-маркетингу під назвою 2WTrade, яка також належить Серебрянській. Згідно з його вебсайтом, 2WTrade спеціалізується на маркетингу товарів для здоров'я та краси.

Блок-схема, розміщена в інтернеті, яка виглядає як внутрішньокорпоративний документ, вказує на подальші зв’язки між Adnow, 2WTrade та іншими асоційованими компаніями, пов’язаними із Серебрянською.

Радіо Свобода з’ясувало, що за маркетинговим агентством, яке розсилало пропозиції про розміщення такої «нативної антиреклами», стоїть ціла мережа пов'язаних з Росією компаній. У їхньому портфоліо – підозри в розсилці фішингових повідомлень з комп’ютерним вірусом, продаж препаратів сумнівної ефективності через інтернет.

А їхніми керівниками та власниками були і в низці випадків залишаються Михайло та Юлія Серебрянські, брат і сестра, діти радянського інженера з Новосибірська.

Закінчивши факультет математики та інформатики Новосибірського державного технічного університету у 2001 році, Серебрянська короткий час працювала на телебаченні, а потім переїхала до Москви, де, за її словами, працювала на НТВ та «Першому каналі».

Біографія Серебрянської, яка доступна на інтернеті, також свідчить про те, що в 2007 році вона працювала в передвиборчому штабі Дмитра Медведєва, який був тоді першим віцепрем'єр-міністром до того, як президент Володимир Путін обрав його своїм наступником. Медведєва тоді обрали президентом, а Путін став прем'єр-міністром.

Серебрянська розповідає у своїй біографії, що працювала з передвиборчою кампанією Путіна 2012 року, коли він повернувся на посаду президента, і що вона очолювала рекламну секцію в політичному департаменті путінської партії «Єдина Росія».

У 2013 році Серебрянська переїхала до США «через сімейні обставини», провівши там, згідно з її опублікованою біографією, близько двох років. Перебуваючи там, Серебрянська говорить, що вона «налагодила співпрацю з російською громадою в Каліфорнії (зокрема, з технологічними компаніями в Кремнієвій долині), Арізоні та Неваді».

Журналісти Радіо Свобода не змогли знайти жодних публічних записів про час її перебування в США. Повернувшись до Росії, Серебрянська заснувала компанію 2WTrade, а через рік і організацію «Російська ініціатива».

У 2019 році вона спробувала балотуватися до Московської міської думи як позафракційний «самовисуванець», але не змогла зібрати достатньо підписів для реєстрації кандидатом.

Радіо Свобода хотіло розпитати про подробиці саму Юлію Серебрянську, але вона не відповіла на електронні листи, надіслані через вебсайт «Російської ініціативи». Повідомлення, надіслане на її номер WhatsApp, було побачено, але на нього не було негайної відповіді. Компанія Fazze також не відповіла на електронний запит із проханням прокоментувати повідомлення у пресі та запитання про те, ким були її клієнти та який є розмір бюджету на дезінформаційну кампанію.

Родинні зв'язки?

Британця, з яким працював Станіслав Фесенко в AdNow, вдалося ідентифікувати як Ювана Толладея, який раніше працював у компанії Mottogeek, що продукувала програми для фішинга та комп’ютерних вірусів, а тепер вона називається AnnGames. Фесенко – колишній співвласник AnnGames, разом з іншим росіянином, який також родом із Новосибірська.

Тим часом ще одного московського співробітника AdNow через профіль LinkedIn було ідентифіковано як В'ячеслава Усольцева, який раніше працював у подібній маркетинговій компанії Brand.ad.

Як свідчить його профіль у LinkedIn, який був знятий 27 травня, Усольцев також є головним виконавчим директором Fazze.com. У профілі в фейсбуці, який, як видається, належить Усольцеву, він використовує прізвисько «Слава Усоліні».

На вебсайті Brand.ad його власника названо лише за прізвищем Серебрянський, без вказівки імені чи по батькові. Однак в іншій базі публічних даних ідентифікується росіянин на ім'я Михайло Серебрянський, в якого по батькові вказане таке саме ім'я (тобто ім'я батька), що і в Серебрянської.

Один з коментарів на сайті, де розміщена інформація про працівників, стверджував, що брат Серебрянської є «інвестором» фірми.

Корпоративні записи показують, що Серебрянський володіє або має частку в низці фірм, що займаються роздрібною торгівлею та розробкою програмного забезпечення. Кілька з них зареєстровані за тими ж адресами, що і компанії, пов'язані з Серебрянською.

До 2018 року Серебрянська була власником зареєстрованої у Великій Британії компанії 2WTrade LLP. Але в травні того ж року право власності на фірму було передано громадянину Гватемали, про що свідчать корпоративні записи у Великій Британії. Чоловік із таким же ім’ям названий як співзасновник організації Серебрянської «Російська ініціатива».

Грехем Барроу, британський експерт з фінансових злочинів та ведучий подкасту про відмивання грошей, сказав Радіо Свобода, що Серебрянська є «особою, яка суттєво контролює» три британські організації, всі три, здається, пов’язані між собою і мають яскраві ознаки того, що вони є фірмами-одноденками.

Поряд із реєстрацією за адресою корпоративної поштової скриньки, що є звичайною діловою практикою, коли сотні корпорацій можуть бути «розташовані» за однією адресою, все вказує на те, що компанії «не мають реальної комерційної діяльності, а існують виключно для того, щоб служити каналом для активів, часто невідомого походження», сказав Барроу Радіо Свобода.

Просування Sputnik V, дискредитація всіх інших

Хоча жодні докази не свідчать про причетність російських державних установ чи чиновників до кампанії в соціальних мережах, їхні меседжі та способи подачі звучать суголосно до того, що робить PR-кампанія Російського фонду прямих інвестицій, який фінансує і просуває на ринок вакцини Sputnik V.

Цей фонд активно пропагує Sputnik V, вихваляючи і часом перебільшуючи його переваги, і одночасно відкрито критикує західні вакцини, такі як Pfizer / BioNTech, AstraZeneca та Moderna, і наголошуючи на негативних наукових результатах.

Застосовуючи мережу Twitter, фонд намагався привернути увагу до тих наукових досліджень, які розглядали побічні ефекти, спричинені деякими західними вакцинами.

Наприклад, у цьому офіційному твіті вакцини Sputnik V стверджується, що Pfizer – це «великий експеримент», який викликає алергію, на відміну від Sputnik V, який використовує іншу технологію, що є «перевіреною протягом десятиліть».

А цей твіт вакцини Sputnik V неграмотною англійською мовою наголошує, що на виробників цих вакцин неможливо подати в суд, якщо будуть побічні ефекти, та і уряд навряд чи покриє збитки.

У квітні, коли словацький регулятор повідомив про розбіжності у вмісті партії вакцин Sputnik V, яку він отримав від Росії, з офіційними параметрами вакцини, фонд звинуватив словацьких чиновників у кампанії дезінформації проти вакцини «Спутнік».

Попри це, Словаччина, яка використовувала Pfizer та інші західні вакцини, схвалила використання Sputnik V 26 травня.

Раніше регулятори в декількох країнах на певний час припинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень про підвищення ризику рідкісних тромбів. Зрештою, вакцина була дозволена для використання після того, як чиновники встановили, що ризик був мінімальним.

Глава фонду Кирило Дмитрієв, хоча і привітав відновлення використання AstraZeneca, в той же час припустив, що вакцина була розроблена, спираючись на хибні наукові методи.

«Призупинення випробувань чітко продемонструвало хибність підходу, коли цілі країни при виборі вакцини для широкого використання покладаються виключно на нові та неперевірені платформи», – сказав Дмитрієв у заяві.

У жовтні газета The Times Of London докладно розповіла про приховану кампанію дезінформації, спрямовану на дискредитацію вакцини AstraZeneca. На підроблених вебсайтах розповсюджували меми та відео, які ніби жартома припускали, що вакцина може перетворити людей на мавп.

«Ми знаємо, що Росія має досвід у цій галузі. Раніше ми коментували і закликали їх цим не займатися», – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб в інтерв'ю Sky News. «Бо це неприпустимо і невиправдано за будь-яких обставин саботувати зусилля тих, хто намагається розробити вакцину», – наголосив він.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ці звинувачення. «Росія нікого не дезінформує, Росія з гордістю говорить про свої успіхи, і Росія ділиться своїми успіхами щодо першої в світі зареєстрованої вакцини», – сказав він.

Над матеріалом працювали Марк Крутов, Сергій Добринін, Майк Екел та Карл Шрек. Докладніша російськомовна публікація за лінком.