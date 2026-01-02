Москва заявила, що надала США докази удару України по резиденції Путіна

Міністерство оборони Росії ввечері 1 січня заявило, що розшифрувало навігаційні дані з українського безпілотника, які, за його твердженням, свідчать про запланований напад на резиденцію президента Володимира Путіна вночі 29 грудня. За повідомленням військового відомства, воно передало ці матеріали представникам США.

Міністерство інформує, що розшифровані дані маршрутизації, представлені в папці разом із компонентом безпілотника, були передані посадовцям офісу військового аташе США, розташованого в посольстві в Москві. Міністерство опублікувало відео, на якому показано, як голова російської військової розвідки ГРУ Ігор Костюков передає матеріали.

Україна заперечує здійснення нападу та звинувачує Москву у використанні дезінформації для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві.

Росія стверджує, що Україна намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї за допомогою 91 безпілотника, всі з яких були збиті.

Надання матеріалів Сполученим Штатам виглядає як відповідь на повідомлення американських ЗМІ цього тижня, в яких із посиланням на дані ЦРУ йдеться, що українські безпілотники не були спрямовані на резиденцію Путіна, і ця оцінка, як повідомляється, була передана президентові США Дональду Трампу.

29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про спробу України атакувати 91 безпілотником резиденцію Путіна на Валдаї. Російське міністерство оборони лише ввечері 29 грудня пояснило, на чому ґрунтувалися твердження Лаврова про 91 дрон. Спочатку відомство повідомляло лише про 41 безпілотник, збитий за добу над Новгородською областю в цілому – не конкретно над резиденцією Путіна.