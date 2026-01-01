Медіа: ЦРУ не підтвердило Трампу заяви Росії про атаку на резиденцію Путіна

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів встановило, що Україна не атакувала резиденцію президента Росії Володимира Путіна – про такий звіт спецслужби Дональду Трампу повідомляють американські медіа CNN і New York Times із посиланням на свої джерела.

ЦРУ оцінило, що Україна не атакувала резиденцію Путіна. Журналісти цитують поінформованого з обставинами співрозмовника, за даними якого директор Управління Джон Реткліфф доповів Трампу щодо цього висновку.

Раніше Трамп заявив, що Путін розповів йому телефоном про спробу атаки на свою резиденцію, додавши, що «дуже розлючений» цією інформацією.

Втім, журналісти звертають увагу на те, що вже в середу Трамп висловив сумнів у правдивості заяв Кремля.

У ЦРУ відмовилися коментувати ситуацію. Білий дім наразі не підтверджував брифінг голови управління публічно.

29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про спробу України атакувати 91 безпілотником резиденцію Путіна на Валдаї. Російське міністерство оборони лише ввечері 29 грудня пояснило, на чому ґрунтувалися твердження Лаврова про 91 дрон. Спочатку відомство повідомляло лише про 41 безпілотник, збитий за добу над Новгородською областю в цілому – не конкретно над резиденцією Путіна.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила думку, що твердження Росії про удару по ключових російських урядових об’єктах є навмисним відволіканням уваги.



