Україна відправила до Індії гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 – ДСНС

Україна відправила до Індії гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«30 травня літак з гуманітарною допомогою для Індійської Республіки вилетів з Києва до Делі… Для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів», – розповіли в ДСНС.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники.

Індія залишається лідеркою за кількістю нових випадків COVID-19. Минулої доби там виявили 165,5 тисячі хворих.