Байден заявив, що обговорить з Путіним права людини

Президент США Джо Байден заявив, що обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним права людини.

«Я зустрінуся з Путіним через кілька тижнів у Женеві і поясню, що ми не буде стояти осторонь і дозволяти йому знущатися над правами людини», – сказав Байден.

25 травня Білий дім повідомив, що Байден та Путін зустрінуться у Швейцарії 16 червня. У США хочуть «відновити передбачуваність і стабільність у відносинах» з Росією.

У Кремлі розповіли, що президенти збираються обговорити «стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включно із взаємодією в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулюванням регіональних конфліктів».

Ця зустріч має стати першою для нового президента США та його російського колеги.