Байден і Путін зустрінуться у Швейцарії 16 червня – Білий дім

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін зустрінуться у Швейцарії 16 червня, повідомив Білий дім.

Лідери прибудуть до Женеви, де обговорять «повний спектр актуальних питань».

«Ми хочемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах США та Росії», – заявили в Білому домі.

У Кремлі розповіли, що президенти збираються обговорити «стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включно із взаємодією в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулюванням регіональних конфліктів».

Ця зустріч має стати першою для нового президента США та його російського колеги.